В Харькове сотрудник юркомпании строил бизнес на фальшивых паспортах

Мужчина подделывал документы на заказ.

Мужчине дали 2 года тюрьмы с испытательным сроком depositphotos.com

В Харькове экспедитора юридической фирмы поймали на незаконном промысле. Он занимался подделкой паспортов по заказу за деньги.

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Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на сведения харьковского райсуда.

Фигурант скупал утерянные или ворованные документы лиц определенного возраста через интернет. Заказывал паспорта по почте, а после получения переклеивал в них фото.

Таким видом деятельности мужчина промышлял с 2018 по 2020 год, подделав за это время несколько паспортов. Фальшивые документы нашли дома у злоумышленника и изъяли.

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Мужчина на суде не отрицал своей вины. Он признался, что хотел построить бизнес на подделке документов. Мошенника приговорили к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком в год.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове мужчина с психическими расстройствами “заминировал“ газопровод.

