В аэропорту "Борисполь" арестовали наркокурьера

Он прилетел в Украину под видом туриста.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в международном аэропорту “Борисполь“ гражданина одного из соседних государств, который пытался ввезти в Украину 500 грамм кокаина. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

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Наркотики иностранец прятал в закрытой консервной банке в своих вещах. Проведенный на месте экспресс-анализ показал, что это действительно кокаин. Его ориентировочная стоимость по ценам “черного“ рынка составляет 2,1 миллиона гривен.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 УК Украины. Наркокурьер задержан. Продолжаются следственные действия для установления дополнительных обстоятельств этого преступления.

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Ранее стало известно, что в порту Одессы сотрудники СБУ нашли 20 килограммов кокаина. Его прятали в контейнере из Южной Америки. Наркотики обнаружили благодаря оперативной информации, которую получила Служба безопасности Украины.