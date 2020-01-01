Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье сожители продавали липовые путевки: "Заработали" 400 тыс

Комментариев: 0
Интернет-мошенники брали предоплату и блокировали покупателей.
В Запорожье сожители продавали липовые путевки: "Заработали" 400 тыс
В Запорожье сожители продавали липовые путевки: "Заработали" 400 тыс
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Запорожье сожители продавали липовые туристические путевки. Обманным путем им удалось “заработать“ более 400 тыс грн. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции, рассказав, как не стать жертвой мошенников.

Читай также: СБУ объявила в розыск одного из лидеров “ЛНР“

По данным правоохранителей, 30-летний мужчина вместе с 23-летней сожительницей продавали путевки через социальные сети. Главным условием была 100% предоплата на карту банка. После того, как обвиняемые получали деньги, они удаляли объявление и блокировали обманутых граждан.

Подсчитано, что с помощью указанной схемы мужчине и девушке удалось обмануть более 20 человек, а также получить сумму в более 400 тыс грн. Точное число пострадавших пока не известно.

Полиция провела обыски по месту жительства обвиняемых. Изъята компьютерная техника и сим-карты.

Читай также: Под Харьковом столкнулись легковушка и автобус с пассажирами

В киберполиции также рассказали, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо отказываться от сервисов, предлагающих предоплату. На сайте ведомства можно проверить подозрительные неизвестные номера, сайты и банковские карты поставщиков услуг.

Ранее сообщалось, что на Одесчине в порту задержали нелегалов из Сирии.

Поделись:
Теги: Запорожье, путевка, мошенники, путевки, киберполиция, соцсети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь