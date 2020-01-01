В Запорожье сожители продавали липовые путевки: "Заработали" 400 тыс

Интернет-мошенники брали предоплату и блокировали покупателей.

В Запорожье сожители продавали липовые туристические путевки. Обманным путем им удалось “заработать“ более 400 тыс грн. Об этом сообщила пресс-служба киберполиции, рассказав, как не стать жертвой мошенников.

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По данным правоохранителей, 30-летний мужчина вместе с 23-летней сожительницей продавали путевки через социальные сети. Главным условием была 100% предоплата на карту банка. После того, как обвиняемые получали деньги, они удаляли объявление и блокировали обманутых граждан.

Подсчитано, что с помощью указанной схемы мужчине и девушке удалось обмануть более 20 человек, а также получить сумму в более 400 тыс грн. Точное число пострадавших пока не известно.

Полиция провела обыски по месту жительства обвиняемых. Изъята компьютерная техника и сим-карты.

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В киберполиции также рассказали, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо отказываться от сервисов, предлагающих предоплату. На сайте ведомства можно проверить подозрительные неизвестные номера, сайты и банковские карты поставщиков услуг.

Ранее сообщалось, что на Одесчине в порту задержали нелегалов из Сирии.