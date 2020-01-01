"Слуга" Мошенец считает коронавирус биологическим оружием

В правящей партии сделали неоднозначное заявление о происхождении коронавируса.

Коронавирус может быть “разновидностью биологического оружия“. Об этом заявила народный депутат от “Слуги народа“ Елена Мошенец в эфире телеканала НАШ.

Читай также: COVID-19: в мире уже свыше 95 млн зараженных

“Должна констатировать, что холодная война с угрозами ядерным оружием переходит или перешла уже даже к биологическому оружию. Это для меня хуже. И я бы сказала, что сейчас Китай вышел на первую линию“, — сказала нардеп.

На уточняющий вопрос ведущей, имеется ли в виду коронавирус, Мошенец ответила: “В том числе коронавирус“.

Я рассматриваю такую возможность, что это может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии, так же как и о ядерном оружии, речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное, — сказала депутат.

Напомним, ученые заявили, что пандемия может спровоцировать новую смертельную угрозу. Наибольшему риску заражения подвержены пациенты, в тело которых вставлены трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры.