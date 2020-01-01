Байден приедет в Украину в "недалеком будущем" – Офис президента

Новоизбранный президент США будет приглашен сразу на несколько официальных дат в Украине.

Визит избранного президента США Джо Байдена в Украину является вопросом недалекого будущего. Об этом заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил в интервью ТСН.ua.

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Так, отвечая на вопрос журналиста, Жовква подтвердил, что Байдена пригласят на празднование 30-й годовщины Независимости Украины и не только.

“Конечно, будем приглашать. Как и других мировых лидеров. У нас также есть и другие крупные события этого года, на которые мы будем приглашать мировых лидеров. Это и саммит Крымской платформы (23 августа). И, например, 80 я годовщина трагедии Бабьего Яра. Поэтому, у нас есть, куда приглашать иностранных лидеров, в том числе президента США. Безусловно, я уверен, что визит президента Байдена – это также вопрос недалекого будущего“, - заявил он.

Также замглавы ОП заверил, что вопрос визита президента Зеленского в Штаты был и остается на повестке дня.

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По его словам, когда новая американская администрация полноценно приступит к исполнению своих обязанностей, включая высших должностных лиц, госсекретаря, соответствующих помощников и его заместителей, и других министров, они подхватят эту тему, и этот визит будет готовиться.

Заместитель Ермака отметил, что сейчас очень трудно говорить о датах по нескольким причинам, в частности из-за продолжающейся пандемии коронавируса, которая ограничивает возможность физических визитов, а также учитывая внутриполитическую ситуацию в США.

Напомним, стало известно, какой украинский телеканал покажет инаугурацию Байдена. В прямом эфире государственного телеканала UA:Перший ведущие и приглашенные эксперты обсудят избирательную систему США и церемонию инаугурации.