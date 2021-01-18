На Крещение две тысячи спасателей будут дежурить на водоемах

Установлено более 600 спасательных постов.

19 января во время празднования Крещения, которое сопровождается традиционными купаниями в проруби, на водоемах Украины будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц специальной техники. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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На украинских водоемах уже установлено более 600 спасательных постов. Перед Крещением сотрудники ГСЧС провели информационно-разъяснительную работу с гражданами по поводу безопасного нахождения на замерзших речках и озерах.

Спасатели для безопасного празднования Крещения советуют погружаться (купаться) в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников, разогреть тело перед купанием, погружаться по шею, не намочив голову.

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Нельзя нырять в прорубь вперед головой и плавать. Время нахождения в проруби – не более 1 минуты. После погружения нужно растереть себя махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чая.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев во время празднования Крещения придерживаться социальной дистанции, чтобы не было вспышки коронавируса.