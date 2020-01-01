В парке Мариуполя нашли взрывоопасные предметы

На месте работали пиротехники.

В Мариуполе в парке на территории Левобережного района было найдено несколько взрывоопасных предметов. Речь идет о сигнальных минах и дымовых шашках. Подробности передает пресс-служба ГСЧС.

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По данным спасателей, информация о нахождении в парке взрывоопасных предметов была получена 17 января в 13:30. На место были отправлены специалисты.

Так, пиротехники Аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли всего 3 предмета для дальнейшего обезвреживания установленным способом. А именно 1 дымовую шашку и 2 сигнальные мины.

На опубликованных снимках видно, что взрывоопасные предметы лежали в снегу у урны, неподалеку от скамейки.

Фото с места инцидента ГСЧС

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В сообщении указывается, что в парке работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ранее сообщалось, что под Николаевом местные правоохранители сорвали криминальную сходку, на которой обвиняемые хотели поделить сферы влияния в регионе.