Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В парке Мариуполя нашли взрывоопасные предметы

Комментариев: 0
На месте работали пиротехники.
В парке Мариуполя нашли взрывоопасные предметы
В парке Мариуполя нашли взрывоопасные предметы
ГСЧС

В Мариуполе в парке на территории Левобережного района было найдено несколько взрывоопасных предметов. Речь идет о сигнальных минах и дымовых шашках. Подробности передает пресс-служба ГСЧС.

Читай также: В Запорожье сожители продавали липовые путевки: “Заработали“ 400 тыс

По данным спасателей, информация о нахождении в парке взрывоопасных предметов была получена 17 января в 13:30. На место были отправлены специалисты.

Так, пиротехники Аварийно-спасательного отряда специального назначения изъяли всего 3 предмета для дальнейшего обезвреживания установленным способом. А именно 1 дымовую шашку и 2 сигнальные мины.  

На опубликованных снимках видно, что взрывоопасные предметы лежали в снегу у урны, неподалеку от скамейки.

Фото с места инцидента
Фото с места инцидента
ГСЧС

Читай также: Киевский суд оправдал скандального “догхантера“ Святогора

В сообщении указывается, что в парке работали 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Ранее сообщалось, что под Николаевом местные правоохранители сорвали криминальную сходку, на которой обвиняемые хотели поделить сферы влияния в регионе.

Поделись:
Теги: Мариуполь, взрывоопасные предметы, пиротехники, парк, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь