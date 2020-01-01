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В Украине могут отменить перенос рабочих дней из-за праздников

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Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект №4597, который предлагают запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.

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Авторы законопроекта №4597 исходили из того, что чрезмерное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и "донорами ", формирует негативную репутацию бизнеспотенциала Украины в мире.

При этом авторы законопроекта ссылаются на то, что в США, Германии, Франции и в некоторых других странах такой практики нет. Они считают, что перенос рабочих дней – это типично советская традиция, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах.

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Также авторы законопроекта указали, что перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда - два раза в месяц. Это нарушение законодательных требований к минимальному времени отдыха работника.

Ранее мы сообщили, что в январе 2021 года в Украине будет 12 выходных и праздничных дней. Начался Новый год с трех выходных дней подряд.

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Теги: Украина, законопроект, праздники, выходные дни
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