Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из-за беспилотника над АЭС срочно подняли Нацгвардию

Комментариев: 0
Несанкционированный полет БПЛА оперативно пресекли, операторы дрона задержаны.
Из-за беспилотника над АЭС срочно подняли Нацгвардию
© mvs.gov.ua
Фото 1/2
Из-за беспилотника над АЭС срочно подняли Нацгвардию
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В субботу, 16 января, над санитарно-защитной зоной Южно-Украинской АЭС заметили полет беспилотного летательного аппарата. Чтобы прекратить движение беспилотника, пришлось поднимать бойцов Нацгвардии, которые охраняют АЭС. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Читай также: Военные на Донбассе сбили вражеский БПЛА

Военнослужащие Нацгвардии прекратили несанкционированный пролет над атомной электростанцией, а также задержали оператора беспилотника. Задержанных было несколько, они оказались блогерами.

Зачем задержанные совершали полет над АЭС, в министерстве не рассказали.

О нарушении военнослужащие проинформировали полицию и СБУ. Блогеров также передали спецслужбе.

Напомним, Кабмин утвердил план борьбы с беспилотниками. Несанкционированные полеты БПЛА могут нести террористическую угрозу.

Поделись:
Теги: БПЛА, АЭС, Нацгвардия, СБУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь