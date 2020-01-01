Из-за беспилотника над АЭС срочно подняли Нацгвардию
В субботу, 16 января, над санитарно-защитной зоной Южно-Украинской АЭС заметили полет беспилотного летательного аппарата. Чтобы прекратить движение беспилотника, пришлось поднимать бойцов Нацгвардии, которые охраняют АЭС. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
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Военнослужащие Нацгвардии прекратили несанкционированный пролет над атомной электростанцией, а также задержали оператора беспилотника. Задержанных было несколько, они оказались блогерами.
Зачем задержанные совершали полет над АЭС, в министерстве не рассказали.
О нарушении военнослужащие проинформировали полицию и СБУ. Блогеров также передали спецслужбе.
Напомним, Кабмин утвердил план борьбы с беспилотниками. Несанкционированные полеты БПЛА могут нести террористическую угрозу.