Нападение на журналистку NewsOne: Дело отдали в суд

Злоумышленнику грозит до трех лет условно.

Дело о нападение передано в суд кадр из видео

Киевские правоохранители завершили досудебное расследование по факту препятствования работе журналистки на Печерске. Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

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Инцидент произошел 28 ноября 2020 года в парке Славы возле Национального музея Голодомора. Неизвестный мужчина подошел к корреспондентке одного из телеканалов и выбил микрофон из рук.

Вскоре правоохранители установили личность правонарушителя и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас досудебное расследование в отношении 31-летнего подозреваемого завершено, а обвинительный акт направлен в Печерский районный суд. За содеянное мужчине грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Отметим, что речь идет об инциденте с участием журналистки канала NewsOne Виолетты Товкес.

Напомним, журналиста вытолкали из салона красоты в прямом эфире. Съемочная группа одного из телеканалов интересовалась ценами на услуги салона красоты, но их силой оттуда выгнали.