У Зеленского рассказали, чего ждут от Байдена

В Офисе президента Украины назвали приоритеты сотрудничества с Байденом.

Офис президента сообщил о своих планах на Байдена Korrespondent.net

Среди приоритетов в отношениях с администрацией нового Президента США будет вопрос возвращения оккупированных территорий Украины, а также активизация экономического сотрудничества и борьба с коррупцией. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, информирует президентская пресс-служба.

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Жовква отметил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины были важны для Украины при всех администрациях США.

"И в очередном оборонном бюджете предусмотрены те же объемы военной помощи, и, что очень важно, увеличено финансирование поставки летального вооружения Украине. Безусловно, мы исходим из того, что этот вопрос останется приоритетом и для новой администрации США", - подчеркнул он.

Игорь Жовква отметил, что еще одним приоритетом является активное привлечение Соединенных Штатов к процессу урегулирования ситуации в Донбассе и деоккупации Крыму.

Мы можем говорить о форматах этого привлечения, определение возможных определенных должностей и т.п., но полностью можно сказать, что этот вопрос точно будет сейчас на радаре новой администрации, - убежден он.

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По мнению заместителя руководителя Офиса Президента, одним из приоритетов повестки дня двусторонних отношений Украины и США должно оставаться экономический блок.

Нам нужно, несмотря на пандемию COVID-19, наращивать товарооборот. Должны продолжать реализовывать уже существующие проекты. Важно, чтобы энергетическая независимость Украины также обеспечивалась со стороны США. Аграрная сфера - традиционная для наших отношений. Новые сферы, например IT, искусственный интеллект - можно об этом говорить, - отметил Игорь Жовква.

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Заместитель руководителя Офиса Президента считает, что не менее важным приоритетом в отношениях с Соединенными Штатами Америки тема борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден приедет в Украину в "недалеком будущем". Новоизбранный президент США будет приглашен сразу на несколько официальных дат в Украине.