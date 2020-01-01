Состоялось первое в году заседание ТКГ: Договорились о Марьинке
В понедельник, 18 января, состоялось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, договорились возобновить газоснабжение в Марьинку (Донецкая область). Об этом украинская делегация в ТКГ сообщила в своем Telegram-канале.
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Как отметили в делегации, договоренностей по восстановлению газоснабжения в Марьинку достигли при содействии модератора рабочей группы по безопасности от ОБСЕ Яшара Чевика.
Также в ТКГ обсудили недопущение нарушения режима прекращения огня и содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения на Донбассе.
В то же время российская сторона, как рассказали в делегации, настаивает на “совершенствовании координационного механизма по предотвращению нарушений режима прекращения огня“.
Указанные вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января, - добавили в делегации.
Напомним, ранее разведка назвала потери у боевиков с начала нового года. Погибло 18 сепаратистов, 23 получили ранения.