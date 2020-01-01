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Состоялось первое в году заседание ТКГ: Договорились о Марьинке

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Главными темами обсуждения стали обстрелы и город Марьинка.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
сайт Минобороны

В понедельник, 18 января, состоялось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, договорились возобновить газоснабжение в Марьинку (Донецкая область). Об этом украинская делегация в ТКГ сообщила в своем Telegram-канале.

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Как отметили в делегации, договоренностей по восстановлению газоснабжения в Марьинку достигли при содействии модератора рабочей группы по безопасности от ОБСЕ Яшара Чевика.

Также в ТКГ обсудили недопущение нарушения режима прекращения огня и содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения на Донбассе.

В то же время российская сторона, как рассказали в делегации, настаивает на “совершенствовании координационного механизма по предотвращению нарушений режима прекращения огня“.

Указанные вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января, - добавили в делегации.

Напомним, ранее разведка назвала потери у боевиков с начала нового года. Погибло 18 сепаратистов, 23 получили ранения.

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Теги: конфликт на Донбассе, ТКГ, Донбасс, Марьинка, обстрел
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