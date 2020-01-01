Книга Мертвых, авиакатастрофа и лавина: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 18 января и прошедших выходных.
В Запорожье перекрыли канал наркотиков в консервах. В Полтаве перекрыли трассу Киев-Харьков.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поразила роскошной фигурой.
В Египте археологи раскопали погребальный храм с деревянными гробами и фрагментом Книги мертвых.
В Китае шахтеры неделю под завалами: выжившие передали записку. На Филиппинах родственники пять лет держали девушку с депрессией в клетке.
Под Киевом разбился вертолет. В России лавина сошла на горнолыжную трассу.
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