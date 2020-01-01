Книга Мертвых, авиакатастрофа и лавина: фото дня

Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 18 января 2021 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 18 января и прошедших выходных.

В Запорожье перекрыли канал наркотиков в консервах. В Полтаве перекрыли трассу Киев-Харьков.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поразила роскошной фигурой.

В Египте археологи раскопали погребальный храм с деревянными гробами и фрагментом Книги мертвых.

В Китае шахтеры неделю под завалами: выжившие передали записку. На Филиппинах родственники пять лет держали девушку с депрессией в клетке.

Под Киевом разбился вертолет. В России лавина сошла на горнолыжную трассу.

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