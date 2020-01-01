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В Бердянске будут судить участника группировки "МГБ ДНР"

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Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
gur.gov.ua

Правоохранители завершили специальное досудебное расследование в отношении жителя города Шахтерск по факту участия в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом информирует пресс-служба донецкой прокуратуры.

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Досудебным расследованием установлено, что в мае 2015 года 37-летний злоумышленник, действуя из своих идеологических соображений, вступил в ряды террористической группировки и занял должность старшего уполномоченного Торезского районного отдела Министерства государственной безопасности “ДНР“, где работает и сейчас.

Сейчас обвинительный акт направлен в Бердянский горрайонный суд Запорожской области для заочного осуждения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, СБУ объявила в розыск одного из лидеров “ЛНР“. Ищут командира одного из “батальонов“ террористической группировки, захватившей Луганск.

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Теги: ДНР, боевики, Донецкая область
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