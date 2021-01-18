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Медведчук напомнил о годовщине Переяславской рады

Комментариев: 8
Медведчук напомнил о годовщине Переяславской рады

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук напомнил, что 18 января – годовщина Переяславской Рады, которая состоялась в 1654 году.  Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ОПЗЖ.

Парламентарий напомнил, что украинский и российский народы объединяют общие славянские корни, общая православная вера, тысячелетняя история, а также миллионы родственников, проживающих в двух странах. Кроме того, добавил политик, общей для двух народов стала и навсегда останется Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – в Великой Отечественной войне.

“Историческая справедливость и желание миллионов людей приведут к восстановлению отношений между нашими странами“, – подытожил Виктор Медведчук.

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Комментариев (8)
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Serg2176    18.01.2021, 21:17
Оценка:  -1
Serg2176
найцікавіше шо текста пеереяславської ради не зберіглося ніе... тому можна шо завгодно вигадувать до чого там домовились
Serg2176    18.01.2021, 21:19
Оценка:  -1
Serg2176
*ніде
navigator2    18.01.2021, 21:11
Оценка:  +2
navigator2
дивлячись на це уйо%біще зразу згадуєшь і про па-рашу
ЗoвПpиpoды    18.01.2021, 21:09
Оценка:  -23
ЗoвПpиpoды
Інакше була б вічна Туреччину з якої мешканці території нинішньої України ніколи б самостійно не вилізли. Зі святом. З Хрещенням Господнім! Помолимося Господу нашому!
сергей11    18.01.2021, 21:08
Оценка:  +1
сергей11
А если я не хочу "восстановления"? От слова "вообще"?
Анатолий    18.01.2021, 20:58
Оценка:  +2
Анатолий
Чому ця продажна шавка трактує Переяслівську Раду з точки зору мокшей? Де договір? Що там написано? Чому мокші до цього часу не оприлюднюють його? Очевидно що знову засмерділо брехнею.
Shiko    18.01.2021, 20:47
Оценка:  +5
Shiko
ПНХ!
Брюква_и_Клюква    18.01.2021, 20:29
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Гнилой педераст кремлевский лучше бы напомнил о Батурине, где в 1708 году озверевшие мокши вырезали 15 тыс. украинских женщин и детей
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