Медведчук напомнил о годовщине Переяславской рады

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук напомнил, что 18 января – годовщина Переяславской Рады, которая состоялась в 1654 году. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ОПЗЖ.

Парламентарий напомнил, что украинский и российский народы объединяют общие славянские корни, общая православная вера, тысячелетняя история, а также миллионы родственников, проживающих в двух странах. Кроме того, добавил политик, общей для двух народов стала и навсегда останется Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – в Великой Отечественной войне.

“Историческая справедливость и желание миллионов людей приведут к восстановлению отношений между нашими странами“, – подытожил Виктор Медведчук.