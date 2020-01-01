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В Харькове "евробляхеры" пикетировали управление полиции

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Водители были неприятно удивлены тем, что полиция без предупреждений начала выписывать штрафы за езду на нерастаможенных авто.
"Евробляхеры" пикетировали управления полиции
"Евробляхеры" пикетировали управления полиции
suspilne.media

Сотня человек устроили митинг протеста возле Управления патрульной полиции Харьковской области в понедельник, 18 января. Протестующие требуют объяснений, за что и на каких основаниях штрафуют владельцев автомобилей с иностранной регистрацией и почему начали с Харьковщины, сообщает Суспільне.

"Заявили, что владельцев авто на еврономерах будут штрафовать минимум на 8500 грн, при повторном нарушении - на 17 000. Люди собрались, чтобы выразить по этому поводу свое недовольство и отстоять свои права", - сказал журналистам один из участников акции.

Представитель организации Авто Евро Сила Даниил Сергеев подчеркнул, что штрафовать начали внезапно и без предупреждений, причем в других областях такого не происходит.

К протестующим вышла начальница Управления патрульной полиции Алена Стрижак.

"Во-первых, в наши обязанности не входит "сообщать". У нас есть текущая работа, служебные обязанности. То, что у нас появился доступ к таможенной базе, это правда, на информационный запрос Авто Евро Силы я предоставила ответ", - сказала Стрижак.

По ее словам, на днях полиция получила доступ к таможенной базе, и теперь патрульные имеют право проверять регистрацию авто и выписывать штрафы водителям, которые не растаможили автомобили. Харьковский регион получил доступ к базе первым, поскольку, по словам Стрижак, увеличилось число аварий с участием автомобилей на Еврономерах.

Протестующие, со своей стороны, требовали выполнения заключенного в прошлом году меморандума между полицией и представителями организации, который предполагает, что вопрос должен урегулировать Верховная Рада.

 

 

Ранее стало известно, что на Харьковщине полицейские останавливают и штрафуют владельцев автомобилей на иностранной регистрации.

Напомним, в 2020 году президент Владимир Зеленский ответил на петицию относительно доступного растаможивания авто с европейской регистрацией.

 

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Теги: автомобили, Харьковская область, протесты, штраф, полиция, пикет, евробляхи
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Источник: korrespondent.net

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