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Пассажиропоток с Донбассом рухнул в прошлом году

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Количество человек, пересекавших линию соприкосновения, резко снизилось из-за пандемии коронавируса - на 78% меньше, чем в 2019 году.
Количество пересечений постепенно увеличивалось с июня
Количество пересечений постепенно увеличивалось с июня
Korrespondent.net

На Донбассе с марта 2020 года с начала пандемии количество человек, пересекавших "линию разграничения", критически снизилось. Так, зарегистрировано три миллиона пересечений, что составляет 22% от общего количества пересечений в 2019 году (около 14 миллионов). Большая часть из них пришлась с января по середину марта, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных дел.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, с середины марта до начала июня все КПВВ на Донбассе были закрыты.

После того, как в июне были открыты два КПВВ Новотроицкое и Станица Луганская, количество пересечений начало увеличиваться.

"Так как ожидается, что пандемия COVID-19 продлится большую часть 2021 года, вероятно, работа КПВВ будет существенно ограничена по крайней мере до лета 2021 года. Открытие двух новых КП в Луганской области - Счастье и Золотое - откладывается на неопределенный период из-за разногласий относительно режима их работы", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что сепаратисты временно открыли КПВВ в Счастье. Миссия ОБСЕ наблюдала за прекращением огня и открытием пункта пропуска для передачи денег за воду.

Добавим, что украинец на авто прорывался в Крым через КПВВ. Он проигнорировал требования пограничников остановиться и начал таранить механизм принудительной остановки. В конце концов, его задержали.
 

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Теги: Украина, донбасс, Коронавирус, КПВВ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WТF2wtf    18.01.2021, 20:29
Оценка:  +4
WТF2wtf
Там реально практически полное прекращение пропуска местных путинскими боевиками ... ну или может на 99% .
Те оставшиеся 22% проехали/прошли еще в начале 2020-го года, до полной блокировки ...
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