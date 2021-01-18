Перемирие на Донбассе: за два дня 90 нарушений

Большинство из них наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донецкой области. Еще восемь взрывов произошло на оккупированной части Луганской области.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в период с вечера 15 до вечера 17 января зафиксировала в Донбассе более 90 нарушений перемирия. Больше всего - на территории Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, который был опубликован в понедельник, 18 января.

Так, на территории Донецкой области наблюдатели заметили 83 нарушения перемирия. Большинство из них, в частности четыре взрыва, произошли вблизи подконтрольных Украине Широкино и Лебединского.

Еще восемь нарушений перемирия зафиксировали на территории Луганской области. В частности, наблюдатели сообщили о восьми взрывах вблизи оккупированного Калиново.

Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6 294 нарушений, в том числе 2 600 взрывов.

Как сообщалось, за сутки 17 января в штабе ООС зафиксировали два обстрела, у ВСУ потерь не было.

Напомним, сегодня стало известно, что новый глава ОБСЕ отправится с визитом на Донбасс.

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