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Перемирие на Донбассе: за два дня 90 нарушений

Комментариев: 3
Большинство из них наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в Донецкой области. Еще восемь взрывов произошло на оккупированной части Луганской области.
На Донбассе массовые нарушения перемирия
На Донбассе массовые нарушения перемирия
facebook.com/oscesmm

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в период с вечера 15 до вечера 17 января зафиксировала в Донбассе более 90 нарушений перемирия. Больше всего - на территории Донецкой области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, который был опубликован в понедельник, 18 января.

Так, на территории Донецкой области наблюдатели заметили 83 нарушения перемирия. Большинство из них, в частности четыре взрыва, произошли вблизи подконтрольных Украине Широкино и Лебединского.

Еще восемь нарушений перемирия зафиксировали на территории Луганской области. В частности, наблюдатели сообщили о восьми взрывах вблизи оккупированного Калиново.

Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6 294 нарушений, в том числе 2 600 взрывов.

Как сообщалось, за сутки 17 января в штабе ООС зафиксировали два обстрела, у ВСУ потерь не было.

Напомним, сегодня стало известно, что новый глава ОБСЕ отправится с визитом на Донбасс.

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Теги: донбасс, нарушения, ОБСЕ, Перемирие на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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WTF2wtf    19.01.2021, 00:20
Оценка:  +2
WTF2wtf
Срали путинские оккупанты на любые перемирия, как и на весь Донбасс в принципе ... не для того ботоксный ублюдок кремлевский эту войну начал, чтобы париться о проблемах местных из-а его войны
trexxoll    18.01.2021, 23:59
Оценка:  -24
trexxoll
Похоже снова наши"герои"обстреляли школы и детсады на территории ЛДНР...
WTF2wtf    19.01.2021, 00:21
Оценка:  +2
WTF2wtf
Антибес-Boxergos-УкраинаЦэБурун ди-ШоколадныйБох-НеистовыйГун,
тебе только нахyй,
штатное быдло-говномет оккупантов и убийц из раши ...
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