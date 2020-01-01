Главное 18 января: Высокая смертность и отношения с Америкой

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Смертность за 2020 год в Украине превысила показатели 2019 года depositphotos.com

В прошедшем году скончалось больше полумиллиона украинцев, Украина надеется, что США помогут ей вернуть Крымский полуостров. Мы собрали главные события вчерашнего дня.

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Украинцев стало меньше

В Украине с января по ноябрь 2020 года увеличилось количество летальных случаев, по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В целом за это время умерло 549 172 украинцев, что на 15 408 больше, чем в 2019 году, когда скончалось 533 764 человека. С начала 2020 года население Украины уменьшилось на 272 490 человек, при этом 40 886 граждан умерло в ноябре.

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Озвучены главные задачи в отношениях Украины с Америкой

Первоочередными для Украины в отношениях с США в 2021 году являются урегулирование конфликта на Донбассе, освобождение Крыма и экономическое партнерство. Самые основные проекты - из энергетической отрасли, аграрной и IT.

Украинский МИД требует от РФ отпустить политзаключенных

Дипломаты отметили, что задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, членов нацменьшинств, журналистов, которые регулярно применяет Москва, противоречит международным обязательствам РФ и соглашениям в области прав человека, членом которых она является.

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В феврале Украина получит несколько вакцин

Украинские власти ведут переговоры о закупке COVID- вакцины с шестью производителями. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, все препараты будут с подтвержденным уровнем эффективности - их утвердит ВОЗ и зарегистрирует Украина.

Кабмин установил фиксированный газовый тариф

Решением правительства была установлена предельная цена на газ - 6,99 грн за кубометр. Власти считают, что это позволит уменьшить стоимость газа для украинских потребителей в ​​среднем на 30%. При этом решение об установлении предельной цены не означает, что правительство прекратит развивать рынок газа в Украине.

Напомним, ранее мы писали, что стала известна дата саммита “Крымской платформы“.

