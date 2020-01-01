В ООС сепаратисты применили миномет

Боевых потерь и ранений за сутки не было.

В течение прошедшего дня, 18 января, на фронте зафиксировали одно нарушение режима перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Сепаратисты проявили активность в районе населенного пункта Богдановка, что в пределах тактической группы Восток. Там боевики открывали огонь из миномета калибра 82 мм.

В зоне ответственности оперативно-тактической группы Север наблюдалась тишина. О факте нарушения были уведомлены представители ОБСЕ.

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В начале текущих суток, 19 января, вдоль всей линии разграничения сохранялся режим прекращения огня. Нарушений зафиксировано не было.

Боевых потерь и ранений в минувший день и утром нынешнего не было. Обстановка остается контролированной украинскими военными.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук отреагировал на заявление ОРДЛО о “передаче“ пленных.

