В Украине за сутки более 15 тысяч человек выздоровели от COVID

Госпитализировали 801 человека.

В Украине за прошедшие сутки, 18 января, подтвердили 3 939 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Выздоровели 15 052 человека.

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Состояние здоровья 801 человека вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в понедельник подтвердили в Киеве (+637), Одесской (+453), Запорожской (+449), Харьковской (+237) и Черкасской (+208) областях. Меньше всего – в Херсонской (+26), Кировоградской (+29) и Луганской (+64) областях. Среди заболевших есть 131 ребенок и 238 медработников.

Украинские медики вчера провели 33 400 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 18 734, методом ИФА – 14 666. Всего с начала пандемии провели 5 983 122 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине уже подтвердили 1 167 655 случаев СOVID-19. Выздоровели 886 248 человек (15 052 – за минувшие сутки), а 21 046 – умерли (177 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 260 361 человек.

Ранее стало известно, что украинские больницы на лечение одного пациента с СOVID-19 в среднем получают от Национальной службы здоровья по 45 тысяч гривен. НСЗ уже перечислила больницам в общей сумме 11,4 млрд гривен.