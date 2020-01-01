Двое украинцев погибли из-за аварии сухогруза "Арвин", - МИД

Продолжаются поиски троих украинских моряков.

По состоянию на 7 часов утра 19 января в ходе проведения поисково-спасательной операции найдены тела 2 граждан Украины, которые были в составе затонувшего у берегов Турции сухогруза "Арвин". Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на МИД.

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Также спасатели достали из моря тело иностранца, который был в составе команды сухогруза.

В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 6 моряков. Из них 5 – граждане Украины. Судьба ещё троих украинских моряков на данный момент не известна. Их поиски продолжаются.

Напомним, что 17 января у берегов Турции раскололся на две части и затонул сухогруз "Арвин" ходивший под флагом Палау. Его владельцем является украинская компания Arvin Shipping LTD. Экипаж состоял из 10 граждан Украины и 2 иностранцев.

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В спасательной операции участвуют катера береговой охраны Турции и вертолеты. Плохая погода затрудняет поиски.

Ранее турецкие СМИ опубликовали имена украинских моряков, которые находились на борту "Арвина".