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Под Одессой засняли таинственные “световые столбы”

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Уникальное природное явление заметили в небе над Черноморском.
В небе появились яркие столбы света
В небе появились яркие столбы света
открытые источники

В Черноморске Одесской области сфотографировали необычное явление. Там образовались в небе загадочные “столбы света”.

Об этом стало известно из публикации очевидцев в Телеграм-канале Х**вая Одесса, где также появились фото.

Редкое природное явление могли наблюдать жители Черноморска. Из-за низкой температуры в небе стали появляться световые столбы, - написали авторы поста.

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На фото заметны узкие полоски света, направленные вверх. Указано, что они формируются из-за кристалликов льда в морозном воздухе.

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В Черноморске было -12 градусов. Ледяные кристаллы от холода опустились вниз, где в них стал отражаться свет уличных фонарей. От этого образовались “столбы”, которые ярко светились в темноте. Когда воздух станет теплее, кристаллы поднимутся, а лучи света исчезнут.

Природное явление образовалось из-за мороза
Природное явление образовалось из-за мороза
t.me/c/Х**вая Одесса

Напомним, ранее мы писали, что в небе над Запорожьем появился “солнечный столб“. Там сфотографировали, как ледовые кристаллы в атмосфере отразили лучи солнца на рассвете.  

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Теги: Одесская область, природное чудо, свет, Черноморск, фото
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