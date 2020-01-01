Украинцы массово жалуются на осложнения после COVID

Проблемы со здоровьем могут быть несколько месяцев после якобы выздоровления.

Переболевшие коронавирусом украинцы массово жалуются на проблемы со здоровьем, которые возникают после якобы выздоровления. Чаще всего это сердечно-сосудистые осложнения, болезни печени, почек, легких, проблемы с артериальным давлением. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL

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Врачи говорят, что сложно предсказать последствия болезни. Все индивидуально. Можно обойтись без осложнений после сложной формы болезни, а можно месяцами "отходить" от легкого протекания болезни.

У переболевших COVID-19 часто нарушается чувство вкуса, появляется непереносимость определенных продуктов питания, потливость, слабость, одышка, головокружение, поражение легких на уровне до 20%, кашель, бессонница, скачки артериального давления и температуры.

Это может беспокоить людей несколько месяцев после якобы выздоровления.

Кроме того, врачи отмечают депрессию, тревожное состояние у людей, переболевших коронавирусом.

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Врачи рекомендуют выздоровевшим от коронавируса гулять на свежем воздухе, отдыхать, не перенапрягать себя физически.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 19 января 2021 года было подтверждено 1 167 655 случаев СOVID-19. Выздоровели 886 248 человек, а 21 046 – умерли.