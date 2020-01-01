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Украинцы массово жалуются на осложнения после COVID

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Проблемы со здоровьем могут быть несколько месяцев после якобы выздоровления.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Переболевшие коронавирусом украинцы массово жалуются на проблемы со здоровьем, которые возникают после якобы выздоровления. Чаще всего это сердечно-сосудистые осложнения, болезни печени, почек, легких, проблемы с артериальным давлением. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL

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Врачи говорят, что сложно предсказать последствия болезни. Все индивидуально. Можно обойтись без осложнений после сложной формы болезни, а можно месяцами "отходить" от легкого протекания болезни.

У переболевших COVID-19 часто нарушается чувство вкуса, появляется непереносимость определенных продуктов питания, потливость, слабость, одышка, головокружение, поражение легких на уровне до 20%, кашель, бессонница, скачки артериального давления и температуры.

Это может беспокоить людей несколько месяцев после якобы выздоровления.

Кроме того, врачи отмечают депрессию, тревожное состояние у людей, переболевших коронавирусом.

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Врачи рекомендуют выздоровевшим от коронавируса гулять на свежем воздухе, отдыхать, не перенапрягать себя физически. 

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 19 января 2021 года было подтверждено 1 167 655 случаев СOVID-19. Выздоровели 886 248 человек, а 21 046 – умерли.

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Теги: украинцы, коронавирус, COVID-19, болезнь
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