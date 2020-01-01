“В одесских пожарах виноваты коррупция и бардак”, - Саакашвили

Экс-губернатор Одесчины, глава комитета реформ резко высказался после пожара в отеле.

Пожары в Одессе с жертвами становятся уже привычным явлением. Такое заявление сделал Михал Саакашвили после недавнего пожара в одесской гостинице Sun City Arcadia Apartments, где погибло два человека и два пострадало.

В своем Facebook бывший глава Одесской области, глава исполкома реформ жестко осудил городские власти.

Я сбился со счета: сколько уже пожаров было в Одессе. Детский лагерь, психиатрическая больница, гостиница, колледж, теперь отель. Каждый из этих пожаров унес жизни людей. Уже десятки жизней. Кто-то скажет, что такое бывает везде. Но когда пожары и человеческие жертвы становятся привычным явлением — это очень тревожный звоночек. Это означает, что в городе творится самый настоящий бардак, - написал Саакашвили.

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Экс-губернатор региона считает, что пожары связаны с хаотической застройкой побережья, преследованиями активистов и разрушающейся исторической частью Одессы. По его мнению, в городе процветает мафия, на которую никто не может найти управу. При этом, по словам Саакашвили, зло порождает зло, а масштабы коррупции растут.

В курортном городе второй раз за два года горит отель и погибают туристы… Это явно не та слава, которая должна идти об Одессе… Слава Богу, что гостиница была не до отказа забита отдыхающими… А если, не дай Бог, снова полыхнет летом? Не знаю, сколько еще так протянет этот замечательный город, который я искренне полюбил, - отметил политик.

Напомним, ранее мы писали, что полиция назвала возможные причины пожара в одесском отеле.

