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В МОН назвали альтернативу "красным" дипломам

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Особые достижения студента можно указывать в приложении к документу.
В МОН назвали альтернативу "красным" дипломам
В МОН назвали альтернативу "красным" дипломам
depositphotos.com

В МОН назвали альтернативу “красным“ дипломам, которые ранее были отменены. Приказ министерства уже разрабатывается. Подробности передает пресс-служба МОН.

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По данным ведомства, альтернативой “красным“ дипломам может стать приложение. Это документ, который свидетельствует о достижениях ученика. Требования к присуждению данного вида награды определяют ЗВО самостоятельно.

“Информация об особых достижениях выпускника учреждения высшего образования может указываться в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе “Дополнительная информация“, – говорится в сообщении.

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Также в МОН отметили, что министерство вместе с Минюстом работает над созданием приказа “Об утверждении форм документом о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки“. В силу он вступит после того, как будет зарегистрирован Министерством юстиций, а также обнародован в “Официальном вестнике Украины“.

Ранее сообщалось, что с января в Украине не будет “красных“ дипломов. В МОН рассказали, какие дипломы смогут получить студенты вузов.  

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Теги: МОН, диплом, документ, вуз, студент
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