Госслужащий выдавал приказы по отводу в собственность земельных участков.

Чиновника осудили на 9,5 лет тюрьмы за взятку в полмиллиона depositphotos.com

Бывшего чиновника осудили на 9,5 лет тюрьмы. Мужчина получил взятку в полмиллиона гривен. Подробности передает Офис генпрокурора.

Читай также: В Киеве полицейский попался на взятке в 10 тысяч долларов

По данным ведомства, осужденным является бывший исполняющий обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра Луганской области. Его признали виновным в получении неправомерной выгоды.

Так, установлено, что в июне 2017 года чиновник получил 500 тыс грн за то, что выдавал приказы на разработку проектно-технической документации. Последняя была направлена на отвод в собственность земельных участков, общая площадь которых составляет более 200 гектаров.

Читай также: За взятки задержали руководителей Нацагентства по аккредитации

В результате, бывшего госслужащего приговорили к лишению свободы на срок в 9 лет и 6 месяцев. Он также лишен права занимать руководящие должности на срок в 3 года с конфискацией имущества.

Чиновника взяли под стражу в зале суда после того, как был провозглашен приговор.

Ранее сообщалось, что на Одесчине полицейский попался на взятке и попытался сбежать.