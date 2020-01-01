Житель Волыни добровольно помогал иностранным спецслужбам

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершении 39-летним волынянином государственной измены. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Следствие считает, что гражданин в ущерб государственной безопасности Украины оказывал представителям иностранного государства помощь в проведении подрывной деятельности против нашей страны.

Находясь на территории иностранного государства и попав в поле зрения ее правоохранительных органов в связи с совершением правонарушений, в июне 2019 года мужчина предоставил добровольное устное и письменное согласие сотрудникам спецслужбы на конфиденциальное сотрудничество.

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Действуя таким образом, он вступил в агентурные отношения с зарубежной спецслужбой и соответственно создал условия для осуществления разведывательно-подрывной деятельности иностранным специальным службам на территории Украины.

Теперь за это преступление гражданин будет отвечать перед судом.

Санкция ч.1 ст. 111 УК Украины за государственную измену предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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