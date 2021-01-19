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Охранники не пустили главу КСУ Тупицкого в рабочий кабинет

Комментариев: 6
Тупицкий заявил о препятствовании выполнению им своих служебных обязанностей.
Александр Тупицкий
Александр Тупицкий
facebook.com/ConstitutionalCourtofUkraine/

Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение Суда. Об этом проинформировал отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

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По словам Тупицкого, такие действия сотрудников УГО Украины – это очередная попытка противоправного вмешательства в деятельность Председателя КСА, препятствование выполнения им своих служебных обязанностей.

В сообщении КСУ отмечается, что хотя Александр Тупицкий указом Президента Владимира Зеленского отстранен от должности судьи Конституционного суда, он должен выполнять административные функции. Его на это уполномочили судьи КСУ.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ сроком на 2 месяца. 

5 января 2021 года судьи КСУ провели собрание, по итогам которого сделали заявление, в котором фактически встали на защиту Тупицкого.

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Теги: Александр Тупицкий, КСУ, Владимир Зеленский, Владимир Зеленский
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Комментариев (6)
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БЕЗУМЕЦ+    19.01.2021, 20:05
Оценка:  +26
БЕЗУМЕЦ+
Це ще не кінець. Буде лізти до корита на чотирьох
nfhvyt    19.01.2021, 12:13
Оценка:  -36
nfhvyt
Ничего удивительного, просто власти в очередной раз подтёрлись конституцией Украины. Не европа, а межевропье какое-то, одним словом - промежность.
bimba08    19.01.2021, 12:39
Оценка:  +29
bimba08
Не свисти, хуесос.
WTF2wtf    19.01.2021, 13:16
Оценка:  +30
WTF2wtf
Ты чего вылезло,
упоротый нацист-украинофоб,
штатное многостаночное быдло оккупантов из раши???
vadym111    19.01.2021, 12:01
Оценка:  +31
vadym111
ему не в кабинет надо, а в тюрму. но властям безяичным пофиг...
Операторська    19.01.2021, 11:57
Оценка:  +20
Операторська
Зл-ка малина ...
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