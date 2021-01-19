Охранники не пустили главу КСУ Тупицкого в рабочий кабинет

Тупицкий заявил о препятствовании выполнению им своих служебных обязанностей.

Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины не допустили Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого в помещение Суда. Об этом проинформировал отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

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По словам Тупицкого, такие действия сотрудников УГО Украины – это очередная попытка противоправного вмешательства в деятельность Председателя КСА, препятствование выполнения им своих служебных обязанностей.

В сообщении КСУ отмечается, что хотя Александр Тупицкий указом Президента Владимира Зеленского отстранен от должности судьи Конституционного суда, он должен выполнять административные функции. Его на это уполномочили судьи КСУ.

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого с должности судьи КСУ сроком на 2 месяца.

5 января 2021 года судьи КСУ провели собрание, по итогам которого сделали заявление, в котором фактически встали на защиту Тупицкого.