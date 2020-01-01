Гражданин, предлагавший трудоустройство в команде президента, уже задержан.

Должность в Офисе президента продавали за 200 тысяч долларов – ГБР

Должность в Офисе президента продавали за 200 тысяч долларов – ГБР

Правоохранители задержали мужчину, который пытался выманить у гражданина 200 000 долларов США, обещая за это должность в Офисе президента. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

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При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов США злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данным СБУ, это бывший помощник одного из народных депутатов. Он действовал в составе целой преступной группы.

Предварительная квалификация его действий: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Кроме того, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР. Также в деле были задействованы СБУ и Офис Генерального прокурора.

Напомним, в Киеве полицейский попался на взятке в 10 тысяч долларов. Правоохранитель обещал “решить вопрос“ и спасти “клиента“ от уголовной ответственности.