Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Должность в Офисе президента продавали за 200 тысяч долларов – ГБР

Комментариев: 0
Гражданин, предлагавший трудоустройство в команде президента, уже задержан.
Должность в Офисе президента продавали за 200 тысяч долларов – ГБР
© dbr.gov.ua
Фото 1/4
Должность в Офисе президента продавали за 200 тысяч долларов – ГБР
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Правоохранители задержали мужчину, который пытался выманить у гражданина 200 000 долларов США, обещая за это должность в Офисе президента. Об этом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читай также: На Одесчине коп попался на взятке и пытался сбежать

При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов США злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По данным СБУ, это бывший помощник одного из народных депутатов. Он действовал в составе целой преступной группы.

Предварительная квалификация его действий: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Кроме того, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читай также: Киевский чиновник вымогал взятку за аренду помещения

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР. Также в деле были задействованы СБУ и Офис Генерального прокурора.

Напомним, в Киеве полицейский попался на взятке в 10 тысяч долларов. Правоохранитель обещал “решить вопрос“ и спасти “клиента“ от уголовной ответственности.

Поделись:
Теги: Офис президента, взятка, мошенничество, коррупция, ГБР
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь