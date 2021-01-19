В Одесском госпитале умер солдат, избитый товарищами

Следователи открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 121 УК Украины.

В Одесском военном госпитале умер 32-летний солдат-контрактник, которого несколько дней назад избили товарищи по 11-му мотопехотному батальону 59-й отдельной мотопехотной бригады. Об этом сообщила "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре.

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Известно, что военнослужащего доставили в госпиталь в ночь на 16 января. У него была тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и гематомы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (Нанесение умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти потерпевшего). Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

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По предварительным данным, у потерпевшего произошел конфликт с сослуживцами во время распития спиртных напитков. Следствие продолжается. Выясняются все обстоятельства этого происшествия.

Ранее стало известно, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил погибла 29-летняя украинская военнослужащая старший солдат Виктория Слободянюк. Устанавливаются обстоятельства её гибели.