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Медленное затухание: Прогноз академиков о COVID-эпидемии в Украине

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В стране нет ухудшения ситуации с коронавирусом.
Медленное затухание: Прогноз академиков о COVID-эпидемии в Украине
Медленное затухание: Прогноз академиков о COVID-эпидемии в Украине
EPA/UPG

COVID-эпидемию в Украине ждет медленное затухание. Согласно прогнозу академии, это начнется уже на следующей неделе. Подробности передает пресс-служба НАН (Национальной академии наук).

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По данным исследователей, в данный момент в государстве происходит рост заболеваемости коронавирусом, смертей и выздоровлений. Это было зафиксировано на прошедшей неделе. Но повышенные показатели не означают ухудшение эпидемиологической ситуации. Они являются результатом доработки материалов в период зимних праздников.

На затухание и замедление COVID-эпидемии указывает информация о тестировании.

“Анализ количества положительных тестов также свидетельствует, что произошло, скорее, замедление затухания, чем увеличение количества новых случаев“, – говорится в сообщении НАН.  

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Кроме того, смертность продолжает держаться на уровне в 1,5-2%. Динамика устойчивая.

Академики считают, что на следующей неделе в Украине можно ожидать возвращения поступления данных в “нормальном“ режиме. Тенденция затухания статистики по коронавирусу также начнет возвращаться в норму. Этому поспособствует усиленный карантин.

Ранее сообщалось, что Украина не покупает ПЦР-тесты в России.

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Теги: COVID-19, коронавирус, НАН, академики, прогноз
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