Экс-сотрудник КГБ Беларуси дал показания в деле Шеремета

Проживающий сейчас в Литве бывший офицер приехал в Киев.

Белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве по делу об убийстве журналиста. Об этом сообщает белорусская редакция “Радио Свобода“.

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“16 января я вернулся из Киева в Вильнюс. После публикации моей информации о том, что происходило в кабинете председателя КГБ Зайцева в 2012 году, со мной связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в деле раскрытия убийства Павла Шеремета“, - рассказал Макар журналистам.

С его слов, по просьбе Национальной полиции Украины белорусу, проживающему в Литве, открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину, чтобы принять участие в следственных действиях.

По моему мнению, я представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношения белорусские спецслужбы. Я дал украинской стороне намного больше информации, чем обнародовал в СМИ. Я не публиковал ее, так как некоторым людям угрожала бы опасность, - заявил Макар.

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Он отметил, что по договоренности с украинскими правоохранителями эти показания пока не будут разглашаться, чтобы не помешать следствию.

Также Макар утверждает, что после следственных действий в Киеве украинская сторона сообщила, что у них нет оснований не доверять ему. Он заверил, что после его показаний расследование дела в корне изменится, и его завершит Генеральная прокуратура Украины.

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По мнению Макара, убийство Шеремета на 60% связано с “делами пропавших“. Также журналист плотно занимался и расследованием дела взрыва в минском метро в 2011 году. Экс-правоохранитель Беларуси считает, что все это вместе и могло стать причиной ликвидации Шеремета.

Напомним, в начале января в сети появилась аудиозапись, свидетельствующая о возможной подготовке убийства Павла Шеремета белорусскими спецслужбами.