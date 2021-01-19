Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Российская агрессия против Украины является приоритетом ОБСЕ – Кулеба

Комментариев: 6
Глава организации уже пообщалась в Киеве с рядом должностных лиц.
Российская агрессия против Украины является приоритетом ОБСЕ – Кулеба
Российская агрессия против Украины является приоритетом ОБСЕ – Кулеба
Дмитрий Кулеба / Twitter

Российская агрессия против Украины является приоритетом председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, занимающий пост главы МИД.

Читай также: Украина потребовала освободить Навального

Во вторник, 19 января, новый председатель ОБСЕ, а также министр иностранных дел Швеции, Анн Линде прибыла в Украину.

“Рад приветствовать в Киеве министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Это ее первый зарубежный визит в качестве председателя ОБСЕ“, – заявил Кулеба.

По его словам, прибытие политика в Киев является четким сигналом, что агрессия РФ против Украины является угрозой для европейской безопасности. Также эта тема остается в числе приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Читай также: Известно, сколько раз украинцы жаловались ЕСПЧ из-за Крыма и Донбасса

Стоит отметить, что Линде на своей странице в Twitter отметила, что уже провела пробные беседы с рядом должностных лиц из ОБСЕ в Киеве.

Ранее сообщалось, что в результате аварии сухогруза у берегов Турции погибли двое украинцев.

Поделись:
Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, МИД, Дмитрий Кулеба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    19.01.2021, 13:44
Оценка:  -27
nelci
Логичнее считать, что российская агрессия должна быть приоритетом не для Швеции или любой другой страны, а для Украины?
WTF2wtf    19.01.2021, 13:54
Оценка:  +5
WTF2wtf
Нацист запоребриковый,
все пайку от оккупантов и убийц отрабатываешь срачем?
Убогая гниль геббельсовская преступного путинского режима ...
nfhvyt    19.01.2021, 13:32
Оценка:  -27
nfhvyt
Российская агрессия для этого Кулёбка смысл всей его никчёмной жизни. Такие утырки просто находка для всех этих западных бандитов.
WTF2wtf    19.01.2021, 13:42
Оценка:  +7
WTF2wtf
Нах ты скачешь постоянно, скачешь по аккаунтам и тупо срешь,
никчемное многостаночное наци оккупантов из раши???
lyuterr    19.01.2021, 13:30
Оценка:  -26
lyuterr
Правда,клоун кулеба?А ОБСЕ об этом знает?
WTF2wtf    19.01.2021, 13:56
Оценка:  +6
WTF2wtf
Что сотни танков "из шахт" , а не просто часть вооружения оккупантов из россии?
Дорогу нахyй ты знаешь ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь