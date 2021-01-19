Российская агрессия против Украины является приоритетом ОБСЕ – Кулеба

Глава организации уже пообщалась в Киеве с рядом должностных лиц.

Российская агрессия против Украины является приоритетом председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, занимающий пост главы МИД.

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Во вторник, 19 января, новый председатель ОБСЕ, а также министр иностранных дел Швеции, Анн Линде прибыла в Украину.

“Рад приветствовать в Киеве министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Это ее первый зарубежный визит в качестве председателя ОБСЕ“, – заявил Кулеба.

По его словам, прибытие политика в Киев является четким сигналом, что агрессия РФ против Украины является угрозой для европейской безопасности. Также эта тема остается в числе приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

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Стоит отметить, что Линде на своей странице в Twitter отметила, что уже провела пробные беседы с рядом должностных лиц из ОБСЕ в Киеве.

Ранее сообщалось, что в результате аварии сухогруза у берегов Турции погибли двое украинцев.