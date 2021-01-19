Российская агрессия против Украины является приоритетом ОБСЕ – Кулеба
Российская агрессия против Украины является приоритетом председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, занимающий пост главы МИД.
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Во вторник, 19 января, новый председатель ОБСЕ, а также министр иностранных дел Швеции, Анн Линде прибыла в Украину.
“Рад приветствовать в Киеве министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Это ее первый зарубежный визит в качестве председателя ОБСЕ“, – заявил Кулеба.
По его словам, прибытие политика в Киев является четким сигналом, что агрессия РФ против Украины является угрозой для европейской безопасности. Также эта тема остается в числе приоритетов председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.
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Стоит отметить, что Линде на своей странице в Twitter отметила, что уже провела пробные беседы с рядом должностных лиц из ОБСЕ в Киеве.
Ранее сообщалось, что в результате аварии сухогруза у берегов Турции погибли двое украинцев.
все пайку от оккупантов и убийц отрабатываешь срачем?
Убогая гниль геббельсовская преступного путинского режима ...
никчемное многостаночное наци оккупантов из раши???
Дорогу нахyй ты знаешь ...