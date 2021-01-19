Стало известно, кому Зеленский подарил именной президентский пистолет
Президент Владимир Зеленский за время на посту подарил всего один наградной пистолет.
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Об этом сообщили Українські Новини со ссылкой на данные Офиса президента.
Как стало известно, в 2019 году глава государства никому не дарил именное огнестрельное оружие. А в 2020 году обладателем такого пистолета стал один украинец.
Так, Зеленский вручил наградной пистолет начальнику Генштаба, генерал-лейтенанту Сергею Корнийчуку. Указ о награждении подписан от 21 августа. В связи с этим можно предположить, что военного наградили в честь Дня независимости. За какие заслуги – Офис президента не уточнил.
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Как известно, президентское отличие Именное огнестрельное оружие ввел экс-гарант Леонид Кучма в 1995 году. Он лично раздал 85 наградных пистолетов за два президентских срока. Виктор Ющенко подарил всего 5 пистолетов, Виктор Янукович – 18, Петр Порошенко – 26. Таким образом, владельцами президентского оружия является 153 украинца.
Отметим, что лидеры Украины вручают в качестве подарка Форт-21.02 калибра 9 мм, к которому прилагается 16 патронов. Корпус оружия сделан из конструкционных сталей, рукоять из благородных пород дерева. Также ствол декорирован резьбой, а на пластине выгравировано имя владельца презента.
Напомним, ранее мы также писали, что Аваков за год раздал более 250 наградных стволов.
Для вас норма "подарить" своим "отпускникам" кучу ПЗРК, чтобы они сбивали самолеты в чужой стране,
"подарить" им Буки, чтобы они уложили пассажирский Боинг,
"подарить" им сотни танков, чтобы они разнесли целый регион в чужой стране?
Оккупанты из раши ...