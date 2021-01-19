Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, кому Зеленский подарил именной президентский пистолет

Комментариев: 2
ОП рассказал, кто стал владельцем оружия, подаренного гарантом.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский за время на посту подарил всего один наградной пистолет.

Читай также: Дело Шеремета: в МВД назвали срок завершения следствия

Об этом сообщили Українські Новини со ссылкой на данные Офиса президента.

Как стало известно, в 2019 году глава государства никому не дарил именное огнестрельное оружие. А в 2020 году обладателем такого пистолета стал один украинец.

Так, Зеленский вручил наградной пистолет начальнику Генштаба, генерал-лейтенанту Сергею Корнийчуку. Указ о награждении подписан от 21 августа. В связи с этим можно предположить, что военного наградили в честь Дня независимости. За какие заслуги – Офис президента не уточнил.

Читай также: Охранники не пустили главу КСУ Тупицкого в рабочий кабинет

Как известно, президентское отличие Именное огнестрельное оружие ввел экс-гарант Леонид Кучма в 1995 году. Он лично раздал 85 наградных пистолетов за два президентских срока. Виктор Ющенко подарил всего 5 пистолетов, Виктор Янукович – 18, Петр Порошенко – 26. Таким образом, владельцами президентского оружия является 153 украинца.

Отметим, что лидеры Украины вручают в качестве подарка Форт-21.02 калибра 9 мм, к которому прилагается 16 патронов. Корпус оружия сделан из конструкционных сталей, рукоять из благородных пород дерева. Также ствол декорирован резьбой, а на пластине выгравировано имя владельца презента.

Напомним, ранее мы также писали, что Аваков за год раздал более 250 наградных стволов.

Поделись:
Теги: Зеленский, пистолет, оружие, награды, президент, подарок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
nelci    19.01.2021, 13:40
Оценка:  -26
nelci
Интересно, а сами себе они дарят пистолеты....
WTF2wtf    19.01.2021, 13:53
Оценка:  +6
WTF2wtf
Какого вылез, путинский нацист контуженый?
Для вас норма "подарить" своим "отпускникам" кучу ПЗРК, чтобы они сбивали самолеты в чужой стране,
"подарить" им Буки, чтобы они уложили пассажирский Боинг,
"подарить" им сотни танков, чтобы они разнесли целый регион в чужой стране?

Оккупанты из раши ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь