Стало известно, кому Зеленский подарил именной президентский пистолет

ОП рассказал, кто стал владельцем оружия, подаренного гарантом.

Президент Владимир Зеленский за время на посту подарил всего один наградной пистолет.

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Об этом сообщили Українські Новини со ссылкой на данные Офиса президента.

Как стало известно, в 2019 году глава государства никому не дарил именное огнестрельное оружие. А в 2020 году обладателем такого пистолета стал один украинец.

Так, Зеленский вручил наградной пистолет начальнику Генштаба, генерал-лейтенанту Сергею Корнийчуку. Указ о награждении подписан от 21 августа. В связи с этим можно предположить, что военного наградили в честь Дня независимости. За какие заслуги – Офис президента не уточнил.

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Как известно, президентское отличие Именное огнестрельное оружие ввел экс-гарант Леонид Кучма в 1995 году. Он лично раздал 85 наградных пистолетов за два президентских срока. Виктор Ющенко подарил всего 5 пистолетов, Виктор Янукович – 18, Петр Порошенко – 26. Таким образом, владельцами президентского оружия является 153 украинца.

Отметим, что лидеры Украины вручают в качестве подарка Форт-21.02 калибра 9 мм, к которому прилагается 16 патронов. Корпус оружия сделан из конструкционных сталей, рукоять из благородных пород дерева. Также ствол декорирован резьбой, а на пластине выгравировано имя владельца презента.

Напомним, ранее мы также писали, что Аваков за год раздал более 250 наградных стволов.

