На Луганщине будут судить экс-начальницу суда

Женщину обвиняют в подлоге и растрате.

В Луганской области экс-начальница аппарата Апелляционного суда сама предстанет перед судом. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, бывшая чиновница обвиняется в служебном подлоге и присвоении средств.

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Противоправную деятельность экс-начальницы суда разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Луганской области, следственного управления областной полиции и Луганской областной прокуратуры.

Занимая должность руководителя аппарата Апелляционного суда Луганской области, женщина, вопреки установленному порядку, насчитала себе и своему заместителю премии и надбавки.

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Для этого к сведениям за ноябрь-декабрь 2018 и февраль 2019 года были внесены заведомо ложные сведения о размере премий и надбавок за интенсивность. В результате злоумышленники безосновательно получили 197 000 гривен.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительное заключение направлено в Северодонецкий городской суд. Чиновнице инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, должность в Офисе президента продавали за 200 тысяч долларов. Гражданин, предлагавший трудоустройство в команде президента, уже задержан.