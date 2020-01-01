Названо число безработных украинцев: 49% с высшим образованием

На учете стоит почти полмиллиона человек.

В Государственной службе занятости назвали число безработных украинцев. 49% людей на учете имеют высшее образование. Работу чаще ищут женщины, а также люди старше 45 лет. Подробности передает пресс-служба ведомства.

Читай также: В мире вырос рейтинг украинской армии

Так, по состоянию на 1 января 2021 года на учете в службе занятости находилось 459 тыс украинцев. Из них 44% мужчин и 56% женщин. 17% людей закончили лишь общеобразовательную школу. 34% имеют профессионально-техническое образование, а 49% граждан имеют диплом о высшем образовании.

Что касается возрастных групп, то реже всех работу ищут люди в возрасте от 35 до 44 лет – 29%, 30% – украинцы в возрасте до 35 лет, а чаще других безработными являются граждане в возрасте от 45 до 55 лет (40%).

Данные о безработице в Украине Государственная служба занятости

Читай также: В Украине смертность вдвое выше рождаемости

В сообщении указывается, что до момента потери работы 21% человек работали в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, 18% – в торговле, 15% – в перерабатывающей промышленности, 12% – в обороне, соцстраховании и госуправлении.

За 2020 год служба занятости помогла найти работу 606 тыс украинцам. Чаще всего людей устраивали в сферу сельского хозяйства – 28%, 16 и 15% работ относились к сфере перерабатывающей промышленности и торговли.

Ранее сообщалось, что украинские академики дали прогноз о COVID-эпидемии в стране.