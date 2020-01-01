Три тысячи одесситов искупались в море на Крещение

Больше всего людей было на пляже Золотой берег.

В Одессе по состоянию на 8 утра 19 января примерно 3 тысячи человек приняли участие в крещенских купаниях. Об этом в Facebook сообщила Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета.

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Больше всего людей (1 500 человек) было на пляже Золотой берег в Киевском районе. На пляжах Ланжерон и Аркадия, которые находятся в Приморском районе, окунулись в морскую воду 950 одесситов.

Ещё примерно 550 человек окунулись в Черное море на пляже Лузановка в Суворовском районе.

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На пляжах Одессы сегодня дежурят 45 сотрудников Спасательно-водолазной службы, а также 39 волонтеров общественных организаций. Про инциденты не сообщается.

Напомним, что сегодня, 19 января, празднуют Крещение, которое сопровождается традиционными купаниями в проруби. На украинских водоемах установлено более 600 спасательных постов. Там дежурят почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц специальной техники.