В центре Донецка остались без отопления жители семи высоток

Тепло пропало из-за аварии на сетях теплоснабжения.

В оккупированном Донецке жителям семи многоэтажек 19 января пришлось мерзнуть в холодных квартирах. Дома остались без отопления.

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Об этом сообщил в Телеграме так называемый глава донецкой администрации Алексей Кулемзин.

По его словам, в Ворошиловском районе произошел порыв теплосетей. Авария произошла на котельной, подведомственной ГП Донецкая железная дорога.

Помимо семи многоквартирных домов, без отопления остались еще 5 объектов социальной сферы.

На данный момент ведутся ремонтные работы СМЭУ №9 ГП «ДЖД», - уточнил Кулемзин.

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Отметим, что в “ДНР” с 17 по 22 января сохраняются морозы. Ночью температура воздуха опускается до 16-21 градуса с отметкой минус, днем – 9-14 ниже нуля.

Напомним, ранее мы писали, что Кравчук отреагировал на заявление ОРДЛО о “передаче“ пленных.

