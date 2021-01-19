Директор предприятия в Крыму снабжал оккупантов топливом – прокуратура

Следствие подозревает мужчину в государственной измене.

Прокуратура сообщила о подозрении директору крымского предприятия, который помогал оккупантам с авиационным топливом. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

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“Следствие установило, что подозреваемый, начиная с 2015 года, зная об оккупации АР Крым Вооруженными силами РФ и закрытии в связи с этим воздушного пространства над полуостровом и захвата Международного аэропорта “Симферополь“, заключил ряд контрактов с правоохранительными органами и военными подразделениями ВС государства-оккупанта по хранению, транспортировке авиационного топлива и заправке им воздушных судов на территории указанного аэропорта“, - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что эта деятельность в условиях оккупации способствовала подрывной деятельности РФ против Украины путем незаконной эксплуатации воздушного пространства над полуостровом и пассажирским и грузовым авиационным сообщением Симферополя с российскими городами.

Директору сообщено о подозрении в совершении государственной измены.

Напомним, житель Волыни добровольно помогал иностранным спецслужбам. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.