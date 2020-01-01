Кличко нырнул в прорубь в 19-градусный мороз

Он посоветовал без подготовки не погружаться в такой мороз.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 19 января, поздравил всех украинцев с Крещением и окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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"Температура воздуха – минус 19 градусов, воды – плюс три. Без подготовки лучше не погружаться. С праздником крещения Вас! Берегите себя!",- написал киевский мэр.

Напомним, что сегодня, 19 января, отмечается большой церковный праздник, посвященный Крещению Господню. В этот день люди вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Празднование сопровождается традиционными купаниями в проруби.

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На украинских водоемах установлено более 600 спасательных постов. Там дежурят почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц специальной техники.

Ранее стало известно, что в Одессе примерно 3 тысячи человек приняли участие в крещенских купаниях. Больше всего людей (1 500 человек) было на пляже Золотой берег.