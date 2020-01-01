ОБСЕ расширила присутствие своих представителей на Херсонщине

Усиление необходимо для более тщательного мониторинга ситуации в Крыму.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) усилила присутствие в Херсонском регионе.

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Об этом рассказала глава ОБСЕ, руководитель МИД Швеции Анн Линде во время визита в Киев 19 января.

Председатель организации уточнила, что расширение было нужно для того, чтобы проводить более тщательный мониторинг событий в аннексированном Крыму.

Речь идет о мониторинговой деятельности на КПВВ Чонгар и в районе восточного пункта пропуска Колончак. Как отметила Анн Линде, мониторы специальной миссии ОБСЕ не имеют возможности напрямую отслеживать происходящее на полуострове. В связи с этим нужны дополнительные силы.

В последнее время мониторинговая миссия укрепила позиции, увеличив количество наблюдателей в Херсонской области, чтобы следить за ситуацией в Крыму, - отметила глава ОБСЕ.

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Как известно, новоизбранная глава ОБСЕ 19 января прибыла с двухдневным визитом в Киев, где приняла участие в брифинге с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Украина стала первым государством, которое посетила Линде после вступления в должность.

Напомним, ранее мы писали, что известно, сколько раз украинцы жаловались ЕСПЧ из-за Крыма и Донбасса.

