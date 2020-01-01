ГБР завело дело на главу КСУ Тупицкого за то, что ходит на работу

Скандальному главе Конституционного суда объявили еще одно подозрение – за препятствование следствию.

Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом Генерального прокурора сообщило председателю Конституционного Суда о подозрении в совершении уголовных преступлений против правосудия. Как сообщает пресс-служба ГБР, Александру Тупицкому вменяют дачу заведомо ложных показаний, сопряженную с искусственным созданием доказательств защиты, а также подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний.

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В ГБР отметили, что глава КСУ пренебрег требованиями Конституции и положениями Уголовно-процессуального кодекса и с целью помешать следствию в уголовном производстве, где он является подозреваемым, продолжил посещать рабочее место. По мнению следствия, этим он препятствовал установлению истины в уголовном производстве, мешал подчиненным предоставлять документы по запросу следствия и явке лиц по повесткам следователя.

Более того, председатель КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, ненаступление статуса подозреваемого, посещая рабочее место, - подчеркнули в ГБР.

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Как отметили в Госбюро, сейчас секретариат КСУ фактически превращен в юридическую фирму Тупицкеого, поскольку готовит, печатает, регистрирует и отправляет документы для председателя Суда. Эти документы не имеют никакого отношения к конституционному судопроизводству, а связаны только с уголовным делом главы КСУ.

В ГБР напомнили, что после того, как президент отстранил Тупицкого от должности судьи и председателя Конституционного Суда, он потерял право исполнять указанные обязанности.

Напомним, охранники не пустили главу КСУ Тупицкого в рабочий кабинет. Тупицкий заявил о препятствовании выполнению им своих служебных обязанностей.