Заседание ТКГ по Донбассу: Украина предложила создать единый план

В плане должны учитывать предложения всех сторон.

Украина предложила создать единый план по Донбассу. Об этом стало известно по итогам заседания Политической и Гуманитарной подгрупп ТКГ (Трехсторонней контактной группы).

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Сообщается, что в рамках видеоконференции координатор ОБСЕ Пьер Морель изложил свой анализ предложений Украины и России. Речь идет о “Плане совместных шагов“ и замечаний, которые были внесены российской стороной.

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В ответ украинская сторона в ТКГ предложила Морелю создать единый проект документа. Считается, что он может быть разработан с предложениями обеих сторон, а также с предложениями модератора ОБСЕ.

Стоит отметить, что обсуждаемые на заседании подгруппы вопросы станут предметом дальнейшего рассмотрения во время заседания ТКГ 21 января.

Ранее сообщалось, что ТКГ начала год с восстановления газоснабжения Марьинки.