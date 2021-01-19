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Заседание ТКГ по Донбассу: Украина предложила создать единый план

Комментариев: 2
В плане должны учитывать предложения всех сторон.
Заседание ТКГ по Донбассу: Украина предложила создать единый план
Заседание ТКГ по Донбассу: Украина предложила создать единый план
ТКГ / Facebook

Украина предложила создать единый план по Донбассу. Об этом стало известно по итогам заседания Политической и Гуманитарной подгрупп ТКГ (Трехсторонней контактной группы).

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Сообщается, что в рамках видеоконференции координатор ОБСЕ Пьер Морель изложил свой анализ предложений Украины и России. Речь идет о “Плане совместных шагов“ и замечаний, которые были внесены российской стороной.

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В ответ украинская сторона в ТКГ предложила Морелю создать единый проект документа. Считается, что он может быть разработан с предложениями обеих сторон, а также с предложениями модератора ОБСЕ.

Стоит отметить, что обсуждаемые на заседании подгруппы вопросы станут предметом дальнейшего рассмотрения во время заседания ТКГ 21 января.

Ранее сообщалось, что ТКГ начала год с восстановления газоснабжения Марьинки.   

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Теги: ТКГ, подгруппа, Донбасс, ОБСЕ, Украина, Россия
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    19.01.2021, 15:21
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Есть вполне рабочий план из одного пункта: "рашисты идут наxep" и всё наладится.
victor_cyan    19.01.2021, 15:36
Оценка:  -1
victor_cyan
та ви неспроможнi)))
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