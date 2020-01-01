Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Ожидается штормовой ветер и метель.

Украинцев призывают не ходить в горы karpaty-ua.org.ua

В среду, 20 января, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

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Уточняется, что погода ухудшится на Закарпатье и в Карпатах. Там объявлен первый уровень опасности.

По данным спасателей, в Карпатах прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с и метели. Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта на некоторых участках дорог.

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Также в Укргидрометцентре добавили, что в связи с сильными снегопадами в горах усилится угроза схождения лавин. Так, синоптики предупреждают, что может возникнуть снеголавинная опасность третьего уровня. Туристов призывают не ходить в горы.

Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах выросли сугробы метровой высоты.

