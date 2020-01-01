Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

Комментариев: 0
Ожидается штормовой ветер и метель.
Украинцев призывают не ходить в горы
Украинцев призывают не ходить в горы
karpaty-ua.org.ua

В среду, 20 января, на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Читай также: В России лавина сошла на горнолыжную трассу

Уточняется, что погода ухудшится на Закарпатье и в Карпатах. Там объявлен первый уровень опасности.

По данным спасателей, в Карпатах прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с и метели. Погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта на некоторых участках дорог.

Читай также: Заблудившегося в Карпатах туриста нашли

Также в Укргидрометцентре добавили, что в связи с сильными снегопадами в горах усилится угроза схождения лавин. Так, синоптики предупреждают, что может возникнуть снеголавинная опасность третьего уровня. Туристов призывают не ходить в горы.

Напомним, ранее мы писали, что в Карпатах выросли сугробы метровой высоты.

Поделись:
Теги: ГСЧС, Закарпатье, Карпаты, погода, снегопады, предупреждение, метель, лавины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь