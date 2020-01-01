В 2020 году 100 нардепов ни разу не выступили в Раде – КИУ

Каждый четвертый депутат за год не нашел повода высказаться даже со своего места.

Четверть депутатов ни разу не выступали в Раде Алексей Гончаренко / Фейсбук

В Верховной Раде в течение 2020 года ни разу не выступили сто народных депутатов. Они не выступали ни с места, ни с парламентской трибуны. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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“Больше всего “молчаливых“ депутатов в “Слуге народа“ - 73 человека или каждый четвертый депутат фракции“, - указано в сообщении.

В КИУ обращают внимание, что среди депутатов монобольшинства, которые не сказали ни слова в течение 2020 года – Евгений Брагарь (известный по предложению продать собаку за газ), Юрий Корявченков (актер “95 квартала“, известен как Юзик), Жан Беленюк (украинский борец), и ряд лиц, которые работали в структурах “Студии Квартал 95“.

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Указано, что еще 12 народных депутатов фракции “Оппозиционная платформа “За жизнь“ имеют нулевые показатели выступлений. Среди таких парламентариев Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак.

Еще шесть нардепов, которые не выступали в 2020 году ни разу, являются внефракционными: Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко. Остальные 4 депутата являются членами группы “За будущее“, 3 - группы “Доверие“, 2 - фракции ВО “Батькивщина“.

При этом все парламентарии из фракций “Европейская солидарность“ и “Голос“ выступали хотя бы раз.

Напомним, Рада опрашивает в Телеграме украинцев, как им 300 нардепов вместо 450. Опрос проводится в официальном Телеграм-канале ВР.