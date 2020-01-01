Под Киевом водитель Мазды протаранил бетонный забор
Показаны фото с места происшествия.
ДТП произошло на углу ул. Завокзальной и Запорожской в Борисполе на Киевщине. Там водитель врезался в бетонную ограду.
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Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области. Также в сети показаны фото с места аварии.
Уточняется, что 30-летний водитель не справился с управлением. Он проигнорировал правила движения, не учел дорожную обстановку и погодные условия.
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В итоге с разгону влетел в бетонный забор, разнеся и его, и машину. Транспортное средство получило механические повреждения, водитель не пострадал. На автомобилиста составили админпротокол.
Напомним, ранее мы писали, что в Борисполе мэру от Порошенко подарили шоколадку “Рошен“.