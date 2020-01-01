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Под Киевом водитель Мазды протаранил бетонный забор

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Показаны фото с места происшествия.
Машина оказалась разбита
Машина оказалась разбита
facebook.com/kyivregionpatrolpolice

ДТП произошло на углу ул. Завокзальной и Запорожской в Борисполе на Киевщине. Там водитель врезался в бетонную ограду.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области. Также в сети показаны фото с места аварии.

Уточняется, что 30-летний водитель не справился с управлением. Он проигнорировал правила движения, не учел дорожную обстановку и погодные условия.

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В итоге с разгону влетел в бетонный забор, разнеся и его, и машину. Транспортное средство получило механические повреждения, водитель не пострадал. На автомобилиста составили админпротокол.

Водитель не пострадал
Водитель не пострадал
facebook.com/kyivregionpatrolpolice

На виновника ДТП составили протокол
На виновника ДТП составили протокол
facebook.com/kyivregionpatrolpolice

Напомним, ранее мы писали, что в Борисполе мэру от Порошенко подарили шоколадку “Рошен“.

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Теги: ДТП, авария, Киевская область, фото, борисполь, забор, патрульная полиция
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