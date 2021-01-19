Завышали цены на 40%: Началось расследование против 6 облгазов

Делом занимается Антимонопольный комитет.

В Украине началось расследование против 6 облгазов. Считается, что они завышали цены для населения. Иногда это было 40%. Подробности передает пресс-служба АМКУ (Антимонопольного комитета Украины).

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В сообщении указывается, что комитет рассматривает действия “Киевоблгаз сбыта“, “Черниговгаз сбыта“, “Черкассыгаз сбыта“, “Уманьгаз сбыта“, “Житомиргаз сбыта“ и “КиевГазЭнерджи“. Считается, что их работа содержат действия, нарушающие законодательство о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на рынке.

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В АМКУ отметили, что право выбора поставщиков газа в Украине действует с 1 августа 2020 года. Помимо указанных компаний в их 6 областях работают и другие поставщики. Но именно услугами ответчиков пользуются 85% населения.

Так, с ноября 2020 года по январь 2021 года в среднем цены на газ данных компаний превышали цены их конкурентов до 40%.

“Например, цена газа в “Киевоблгаз сбыт“ была выше цены, предложенной ГК “Нафтогаз Украины“, на 2,54 грн за 1 кубометр (38,52%)“, – отметили в Антимонопольном комитете.

Ранее сообщалось, что названо количество безработных украинцев. 49% из них имеют высшее образование.