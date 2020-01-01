Суд отказал в заочном аресте Януковича

Дело касается незаконного завладения "Межигорьем".

ВАКС (Высший антикоррупционный суд) отказал САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуре) в заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает Центр противодействия корупции.

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Жалоба САП касалась дела о предполагаемом незаконном завладении Януковичем резиденции “Межигорье“.

“Коллегия судей Никифорова, Павлышина и Черной отказали Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента-беглеца Виктора Януковича“, – заявили в центре.

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В ведомстве также отметили, что ранее судья ВАКС Виктор Воронько тоже отказал в заочном аресте экс-главы государства. Он аргументировал решение тем, что из-за того, что Янукович находится в розыске, следствие было остановлено. Из-за этого указанная мера пресечения невозможна.

Также Воронько объяснил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

“Именно решение Воронько прокуроры обжаловали, но апелляция тоже отказала“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что адвокаты сорвали заседание суда над Жириновским в Киеве.