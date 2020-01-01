Украинской природе в 2020 году нанесли 2 млрд грн убытков

Госэкоинспекция провела более 30 тысяч проверок.

Госэкоинспекция насчитала 2 миллиарда 158 млн гривен убытков в 2020 году за нарушение природоохранного законодательства. Это на 3% больше убытков, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба ГЭИ.

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В 2020 году инспекторы Госэкоинспекции провели 30 252 проверки. По выявленным фактам нарушений они составили 31,7 тысячи протоколов. К административной ответственности привлекли 28 500 человек.

Кроме того, в прошлом году за особо тяжкие преступления против окружающей среды открыли 508 уголовных производств.

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Напомним, в прошлом году началось реформирование Государственной экоинспекции. В частности, проводится территориальная реформа. В скором времени в Кривом Роге откроется Офис, который будет наблюдать за тем, как крупные промышленные предприятия соблюдают экологические нормы.

Ранее стало известно, что Кабмин уволил руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Василия Кузевича. И.о. главы этого агентства назначен Юрий Болоховец.